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14. 02. 2019

В Люксембурге прогремел взрыв на складе боеприпасов: есть погибшие

В центре Люксембурга прогремел взрыв на складе боеприпасов в коммуне Нидеранвен, в результате чего два человека погибли, а еще двое пострадали. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщила газета Sudinfo.

По ее данным, инцидент произошел около 11:30.

Известно, что оба пострадавших госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

Ранее в Южной Корее произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов в городе Тэджон, его жертвами стали три человека.

Также сообщалось, что по меньшей мере 12 сотрудников полиции погибли в результате взрыва в штате Джамму и Кашмир в Индии

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Источник: korrespondent.net

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