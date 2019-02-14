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14. 02. 2019

Президент Сирии приедет на форум в Крым

В России заявляют, что на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в Крым приедет президент Сирии Башар Асад. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщил сопредседатель Деловой России, сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров, пишет ТАСС.

"Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую будет возглавлять Марин Ле Пен (лидер партии Национальное объединение), и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом (он возглавит делегацию). Сергей Аксенов сделал ему приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите", - сказал Назаров.

Пятый Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года. 

Напомним, Аксенов встретился с Асадом в Сирии в октябре прошлого года.

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Источник: korrespondent.net

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