В Луганской области в районе города Попасная под обстрел попала бригада энергетиков. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение на своей странице в Facebook в четверг, 14 февраля.

Отмечается, что аварийная бригада пыталась восстановить электроснабжение жителей села Катериновка, которое находится на линии разграничения. В результате обстрела никто не пострадал. Стрельба началась, несмотря на все соглашения и присутствие зеркального патруля ОБСЕ. Аварийные работы перенесли на завтра.

В компании отметили, что в результате обстрела ночью 13 февраля была повреждена подстанция Золотое-2, обесточены шесть трансформаторных подстанций и насосная станция шахты Золотое. Без света также остались около 300 бытовых потребителей.

Cмотрите фотогалерею: На Луганщине под обстрел попала бригада энергетиков

Напомним, за сутки 13 февраля сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один боец ВСУ получил ранения.

Также накануне под обстрел попал жилой квартал в поселке Зайцево.

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Источник: korrespondent.net