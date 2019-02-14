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14. 02. 2019

В России оценили влияние от новых санкций США

Россия подготовила экономическую основу для ответа на возможный новый пакет санкций США. Об этом заявил в четверг, 14 февраля, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Россия-24.

"Мы подготовили экономическую основу для реакции на такие санкции... Никаких дефолтов, никаких сокращений бюджета и секвестров не предусматривается даже в случае введения санкций", - добавил он, говоря о влиянии возможных ограничительных мер на экономику РФ.

Силуанов также связал подготовку новых рестрикций по отношению к России с недавним повышением инвестиционного рейтинга страны международными агентствами и со стабилизацией экономики. "Такое ощущение, только мы показали более высокие темпы роста, чем ожидали, только нам повысили инвестиционный рейтинг, третье агентство, только нам сказали, что Россия устойчива к любым внешним воздействиям - раз, новый пакет санкций", - отметил он.

По словам Силуанова, санкции являются примером американской политики протекционизма. "Это уже очевидно, что все эти санкции - это стремление таким методом усилить свою конкурентоспособность, конкурентоспособность американских компаний", - сказал министр.

"Если говорить о новациях по санкциям - долг, финансовый сектор и СПГ. С тем, чтобы, наверное, снизить конкуренцию, наши партнеры так называемые решили не забыть и этот сектор [СПГ] своими санкциями", - отметил он.

Как сообщалось, накануне американские сенаторы внесли законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. 
 
Также США планируют ввести новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей.
 
Кроме того, по данным СМИ, США и ЕС согласовали ужесточение санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
 

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Источник: korrespondent.net

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