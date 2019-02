Куда пойти в Киеве на выходных 16 - 17 февраля

В Киеве можно посетить массу интересных мероприятий на любой вкус.

Korrespondent.net традиционно расскажет, как провести выходные в Киеве. 16-17 февраля стоит сходить на первый в этом году фестиваль-барахолку Кураж Базар, второй прямой эфир нацотбора на Евровидение-2019, разноплановые концерты и театральные постановки. В столице продолжает работать семейный парк развлечений на ВДНГ, проходят представления немецкого цирка Black and White, откроется Фестиваль Гигантских Китайских фонарей.

Парк развлечений Зимова Країна на ВДНГ

Парк развлечений Зимова Країна на ВДНГ / фото: Vgorode

Парк развлечений продолжает работать на ВДНГ до 10 марта. Это одна из главных праздничных локаций страны. В сезоне 2018-2019 здесь можно покататься на катке, посетить ярмарку, квест-павильон Дом интерактивных приключений, городскую резиденцию фабрики игрушек “Клавдиево” и замок ледяных скульптур, пообщаться с Дедом Морозом в его резиденции и многое другое.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный экспоцентр Украины, пр-т Академика Глушкова, 1,

Стоимость: одноразовые развлечения от 35 грн, от 290 грн. - комплексный билет

Black and White

Black and White / фото: Bodo Life

До 21 апреля в Украине гастролирует Современный Немецкий Цирк “Черный & Белый”. Свои представления они будут показывать по выходным. Немецкие циркачи предложат на суд зрителей захватывающие трюки (некоторые из них смертельно опасные, например “Колесо смерти” и “Икарийские игры”), а также объемный звук, искрометное зрелище света, феноменальные спецэффекты сочетание которых создает динамичное и сенсационное зрелище. Программа рассчитана более, чем на 2 часа.

Участвуют мастера из Мексики, Колумбии, уникальный спортсмен из Индии, который продемонстрирует талант антологической йоги, а другой индийский циркач выполнит мастерскую игру с диаболо и жонглирования со светодиодными мячиками. Гвоздь программы - летающие мотобайкеры, которые являются призерами международных фестивалей. Ну, а развлекать зрителей будут современные клоуны. Начало в 12.00 и 16.00.

Где: Киев, М. Университет, Национальный Цирк Украины, пр-т Победы,1

Стоимость: 150-590 грн.

Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей

Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей / фото: Ivona - bigmir)net

С 14 февраля на Певчем поле работает уникальный фестиваль, первый в Восточной Европе подобного типа. На территории Печерского ландшафтного парка планируют разместить масштабные светловые инсталляции, каждая из которых символизирует китайскую легенду или народную сказку.

Вниманию зрителей 30 экспозиций: Сады панд и фламинго, карета Золушки, лес с оленями, а центральное место будет занимать - дракон высотой в 40 метров. В рамках праздника будет проходить Фестиваль огня и света, аниматроника, мастер-классы. По выходным запланирована традиционная праздничная программа. Продлится Фестиваль экспозиция до 31 марта. Начало в 17.00

В День влюбленных на территории парка можно также зарегистрировать брак, но для этого надо заранее подать заявку на странице Фестиваля в Фейсбук.

Где: Киев, М. Арсенальная, Певчее поле, ул. Лаврская,33

Стоимость: 120-150 грн.

Дискотека 90 - E-Type, Masterboy, 2 Unlimited, Rednex

Дискотека 90 - E-Type, Masterboy, 2 Unlimited, Rednex / фото: TicketHunt

16 февраля пройдет грандиозный фестиваль-концерт, посвященный диско-музыке 90-х. Среди участников - шведский король евродэнса E-Type, который 20 лет назад взлетел на музыкальный Олимп с хитами «Set The World On Fire» и «This Is The Way».

Также гостями концерта станут голландский дуэт 2 Unlimited, к слову, под их сингл «No Limit» на дискотеках танцуют до сих пор. Ожидается приезд немецкой eurodance-группы Masterboy и шведского Rednex. Кстати, Rednex считают воистину уникальным коллективом, ведь им удалось сочетать не сочетаемое - танцевальную музыку и ритмы кантри. Вспомнить, хотя бы, их «Cotton-Eye Joe». Перед зрителями также выступят украинские музыканты, работающие в стиле диско. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Дворец спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная, 1

Стоимость: 400-4000 грн.

Кураж Базар: LOVE ACTUALLY

Кураж Базар: LOVE ACTUALLY / фото: Bodo Life

16-17 февраля ожидается первая барахолка года, она будет посвящена Дню Святого Валентина и любви в целом. В рамках мероприятия Yakaboo организовывает чтение поэзии от Гаси Шиян, Павла Коробчука и ironichna_osoba. А гуманистическое движение UAnimals продемонстрируют южнокорейский фильм "Окча", который однозначно способен изменить мнение людей в вопросах отношения к животным. Начало в 11.00.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный экспоцентр Украины, пр-т Академика Глушкова, 1, павильон №19

Стоимость: 100 грн

Амурная вечеринка ко Дню влюбленных

Амурная вечеринка ко Дню влюбленных / фото: domovodstvo

16 февраля Znayomi проведут уникальное мероприятие. В программе интересные мастер-классы, которые помогут парам укрепить отношения, лучше узнать друг друга. Это также реальная возможность научиться танцевать страстное танго, сальсу, бачату и другие популярные страстные танцы. Музыкальное сопровождение - живой оркестр, выступят исполнители с лиричными композициями. В завершение вечера игры и контактная импровизация. Начало в 16.00.

Где: Киев, М. Почтовая площадь, Just In Space, ул. Братская,6

Стоимость: 600-1200 грн.

Национальный отбор на Евровидение-2019, II полуфинал

Национальный отбор на Евровидение-2019, II полуфинал / фото: 2019-god.com

16 февраля состоится второй полуфинал Национального отбора на песенный конкурс, который пройдет в мае этого года в Израиле. Прямой эфир обеспечивают совместно СТБ и UA: ПЕРШИЙ. Это будет уже четвертая совместная работа телеканалов. Всем желающим можно купить билеты на прямой эфир и воочию увидеть все самое интересное на съемочной площадке, то, что остается за кадром. В эту субботу за право попасть в финал нацотбора поборются: Braii, Freedom-jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, KiRA MAZUR, KHAYAT. Члены жюри: Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Политехнический институт, ДК НТУУ “КПИ”, пр-т Победы, 37

Стоимость: 320-1090 грн.

Le Figaro Project

В субботу в Caribbean Club пройдет музыкальная феерия, в которой сочетается несколько жанров и не только творческих: визуализация, оперетта, цирковое и акробатическое искусство, спецэффекты. Артисты будут исполнять известные произведения, и все это на новой сцене клуба, оборудованной по последнему слову техники. Начало в 19.00.

Где: Киев, М.Университет, Caribbean Club, ул. С.Петлюры, 4

Стоимость: 550-10550 грн.

Oomph!

Oomph! / фото: Nsk.kp

16 февраля в Киеве будет гастролировать легендарный немецкий коллектив, который в 2019 году отмечает свое 30-летие. Oomph! - одна из немногих групп, которая не меняла своего состава за все три десятилетия существования. С 2015 года находились в творческом отпуске, но теперь триумфально вернулись с новым альбомом. Концерт в украинской столице пройдет под сопровождением симфонического оркестра. Индастриал-метал и оркестр - это обещает быть захватывающим. Начало в 19.00.

Где: Киев, М.Майдан Незалежности, МЦКИИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни,1

Стоимость: 1499 грн.

All Star Jazz - Greatest Hits

All Star Jazz - Greatest Hits / фото: Karabas.com

Субботним вечером Национальный Академический духовой оркестр Украины исполнит программу «Greatest Hits». Концерт в рамках серии вечеров «All Star Jazz». В программе композиции, которые исполняли Элла Фицджеральд, Ширли Бэсси, Фрэнк Синатра, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Херби Хэнкок, Джозеф Завинул и Чик Кориа. Начало в 20.00.

Национальный Академический духовой оркестр Украины существует еще с 1979 года и является ведущим коллективом Украины. В репертуаре представлены все музыкальные жанры — от классики до джаза.

Где: Киев, М.Майдан Незалежности, Дом Архитектора, ул. Бориса Гринченко, 7

Стоимость: 225-500 грн.

Tech N9ne

Tech N9ne / фото: google.com

17 февраля впервые в Киеве состоится концерт знаменитого рэпера, “короля андеграунда” - Tech N9ne. В украинскую столицу приезжают разные музыкальные знаменитости, но читающих рэп - очень мало. Именно поэтому концерт Tech N9ne будет особенным. Рэпер выступает на сцене практически три десятилетия и считается самым влиятельным в этом жанре. Он продал более двух миллионов копий своих альбомов, получил неисчислимое количество наград и премий, выпускал совместные треки с десятками не менее популярных исполнителей. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Лукьяновская, Atlas, ул. Сечевых стрельцов, 37-41

Стоимость: 1020 - 2200 грн.

Черный квадрат. Импровизация для взрослых

Черный квадрат. Импровизация для взрослых / фото: Freedom Hall

В воскресенье Freedom Hall откроет свои двери для тех, кто любит искрометный юмор “ниже пояса”. Шоу-импровизация, в котором сочетаются театральные постановки а-ля Бродвейские шоу и интерактивное общение со зрителями. У шоу нет сценария и именно зрители решают, что делать актерам. Начало в 20.00.

Театр «Чёрный Квадрат» - первый театр импровизации в Украине, существует с 1992 года. В проекте принимают участие актеры и актрисы театра, а также резиденты первого импровизационного шоу страны «Сексуальное Чтиво».

Где: Киев, М. Почайна, Freedom Hall, ул. Кирилловская,134

Стоимость: 250-550 грн.

MORE NEBA

MORE NEBA / фото: Daily Metal

17 февраля свой день рождения отмечает коллектив MORE NEBA. Его участники приглашают отметить праздник вместе в Docker Pub. Ребятам хочется поделиться со зрителем своими композициями: обещают удивить новыми песнями и исполнить известные хиты. Начало в 20.00.

MORE NEBA выступают в жанре поп-рок с 2015 года, но уже успели стать достаточно популярными не только в узких кругах.

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская,25

Стоимость: 100-1125 грн.

