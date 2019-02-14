США выделит второй транш помощи украинской армии

Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг, 14 февраля, согласовал с американским коллегой меры, необходимые для выделения Киеву второго транша помощи в сфере безопасности, сообщает Европейская правда.

Об этом Полторак рассказал по итогам встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Во время встречи с Патриком Шенахэном (исполняющим обязанности главы Пентагона. - Ред.) мы согласовали ключевые меры для принятия решения Конгрессом США о выделении Украине второго транша оборонной помощи", - отметил министр.

По его словам, значительная часть ресурсов будет направлена ​​на нужды ВМС и усиление береговой инфраструктуры Украины в Черноморско-Азовском регионе.

"Особое внимание будет уделено реформированию системы военного управления по стандартам НАТО и наращиванию способности Министерства обороны осуществлять гражданский и демократический контроль", - пояснил Полторак.

Он также отметил, что США начинают активную работу по помощи в реформировании оборонно-промышленного комплекса в Украине.

В свою очередь заместитель помощника министра обороны США Лора Купер заявила, что в правительстве США регулярно поднимается вопрос поддержки Украины, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Сегодня мы наблюдаем единодушную международную поддержку и понимание вызовов, которые стоят перед Украиной, а также то, какими усилиями Украина сдерживает агрессию РФ и борется за независимость и территориальную целостность. И еженедельно в американском правительстве идет обсуждение, какие действия нужно сделать, чтобы поддержать Украину", - отметила Купер.

Накануне сообщалось, что Киев запросил у НАТО отдельный пакет помощи ВМС. Речь идет о финансовой, политической и демонстративной поддержке (включающей присутствия в Черном море), а также организации совместных учений.

Ранее в ВМС сообщали, что Украина получит патрульные катера от США в 2019 году.

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Источник: korrespondent.net