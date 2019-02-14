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14. 02. 2019

Число погибших при теракте в Индии полицейских возросло до 40

Количество полицейских, которые погибли в четверг, 14 февраля, в результате взрыва самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир в Индии, возросло до 40, сообщает агентство ANI.

По данным агентства, самодельное взрывное устройство было подорвано, когда конвой сотрудников сил полиции центрального резерва (CRPF) направлялся в округ Пулвама. После взрыва на месте происшествия были слышны выстрелы.

Террористы из группировки Джаиш-е-Мухаммад взяли на себя ответственность за нападение.

Ранее сегодня сообщалось, что при взрыве в Индии погибли 12 полицейских.

Накануне стало известно, что более 20 военных погибли при взрыве в Иране. Террористы напали на автобус Корпуса стражей исламской революции.

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Источник: korrespondent.net

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