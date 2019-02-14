В лицо премьеру Албании брызнули чернилами в парламенте

Премьер-министру Албании Эдди Раме брызнули чернила в лицо во время выступления в парламенте. Сразу после этого заседания было прервано, сообщает в четверг, 14 февраля, издание Telegraf.

Указано, что парламент Албании в четверг рассматривал вопрос ратификации протокола о присоединении соседней Северной Македонии в НАТО. Во время сессии оппозиционеры активно критиковали албанское правительство за коррупцию, когда один из депутатов не сдержался.

На видео с заседания, которое опубликовал в Facebook сам премьер, видно, как депутат от Демократической партии Эдди Палока приблизился к премьеру и распылил ему в лицо чернила из шприца. Другие депутаты в то время пытались помешать нападающему.

Известно, что после инцидента спикер парламента прервал заседание.

Сейчас начато расследование, чтобы выявить, не содержала ли жидкость в шприце какие-то опасные химические вещества.

Между тем депутат Палоку отстранили от работы в парламенте на 10 дней.

Вскоре депутаты таки продолжили работу и одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО единогласно.

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Источник: korrespondent.net