В страну не пускают. Конфликт с епископом УПЦ МП

В Украину не пустили священника УПЦ Московского патриархата Гедеона (в миру - Юрия Харона).

Пограничники изъяли у Харона украинский заграничный паспорт и назвали “адептом русского мира”.

В итоге Гедеона отправили туда, откуда в Украину он и прилетел – во Франкфурт. Не позволить депортировать священника попытались народные депутаты от Оппозиционного блока Юрий Мирошниченко и Вадим Новинский, но у них ничего не вышло.

Корреспондент.net вспомнил, чем известен Гедеон, и с чем связана такая позиция властей в отношении священника.

Приключения в Борисполе

По данным СБУ, загранпаспорт Юрия Харона с 21 января 2019 года находится на учете потерянных, украденных, названных недействительными паспортных документов и подлежит изъятию.

По словам спикера главы Госпогранслужбы Олег Слободяна, в отношении Харона пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и “изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица имеется гражданство нескольких стран”.

"Кроме этого, в ходе дальнейшего собеседования оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "Русского мира", - отметил Слободян.

Но за это же просто так нельзя выслать человека из страны?

"Я нахожусь в аэропорту "Борисполь" на паспортном контроле, где меня не пустили, мотивируя тем, что гражданство отменено, недействительно, хотя 15 дней назад я вылетал и никаких проблем не было, никаких решений судов не было, ни решения президента не было, просто мотивируя, тем, что мой паспорт якобы был утерян, но заявлений я не давал. Религиозное политическое давление и произвол, который сегодня происходит в Украине", - отметил сам Харон.

Священник вызвал на помощь нардепов от Оппозиционного блока Вадима Новинского и Юрия Мирошниченко.

“Нас как народных депутатов не пропускают, чтоб с ним (с Гедеоном ) пообщаться. Это нарушение закона Украины о статусе народного депутата. Я, конечно, поддерживаю епископа Гедеона. Я считаю, что он не нарушал никакого закона”, — заявил Новинский.

К священнику нардепов так и не пустили.

Утром в четверг, 14 февраля, Гедеон вылетел обратным рейсом во Франкфурт.

На странице священника в Facebook появилось сообщение, "что владыку депортировали в США" и “вели к самолету вооруженные автоматчики как преступника".

В погранслужбе эту информацию опровергли, опубликовав видеозапись отлета священника.

Что делал в США?

Две последние недели епископ Гедеон находился в США, где выступал в Конгрессе, сообщил его помощник.

“Это политическое давление, потому что владыка Гедеон провел встречу в Конгрессе США, где высказал позицию УПЦ МП, донес до правительства США наше видение, которое сложилось с нарушением конституционных прав человека — это свобода вероисповедания. Было донесено и про случаи избиения священнослужителей, случаи избиения верующих”, — рассказал протодиакон Антоний.

В Facebook опубликовано видео выступления Гедеона в храме в Сан-Франциско. Выступая перед священниками и прихожанами храма, Гедеон рассказывал им о “расколе в Украине и гражданской войне, в ходе которой убивают русских людей, представляющих один народ”.

Нардеп Вадим Новинский сообщил, что ранее Гедеона принял участие в торжествах по случаю десятилетия интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которые проходили в Москве 31 января.

Чем известен священник

Юрия Харона обвиняют в самозахвате земли в историческом центре Киева под так называемый “Десятинный монастырь” УПЦ МП.

В начале 2000-х церковники начали строительство на территории Национального музея истории Украины возле фундамента Десятинной церкви. Сначала там поставили часовню, а потом - капитальное деревянное здание. Разрешительных документов на это нет.

Министерство культуры готовит судебные иски против застройщиков территории и считает часовню незаконной.

"Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодня есть Национальный музей истории Украины. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ", - отмечают в Минкульте.

Министерство дало поручение принять меры "по устранению препятствий для пользования земельным участком", "в частности, путем предъявления соответствующих судебных исков".

Киевляне собрали подписи против застройки Десятинной церкви. Харон был как раз настоятелем этой самой часовни УПЦ МП, возведенной возле исторического памятника.

Журналисты выяснили, что Харон владеет двумя квартирами и двумя дорогими автомобилями - Porsche Cayenne и Volksvagen Multivan. Стоимость машин оценивают примерно в 1-1,5 миллионов гривен каждый.

"Есть у меня что угодно. Это же мое личное дело. Я не спрашиваю, что у вас есть. У меня есть возможности, у меня есть друзья, у меня есть фонд. Оформлено на фонд. Люди мне помогают. Один подарил на день рождения, второй ... Ну я же не купил их за церковные деньги, за свечки. Это же смешно! Едет себе и едет. Так радуйся же этому! Зависть - страшная вещь", - прокомментировал настоятель происхождение автомобилей.

Юрий Харон владеет также двумя квартирами в Киеве. Одна находится на улице Луначарского, площадью больше 100 кв. м. Вторая - на Софийской Борщаговке, площадью 57 кв. м.

На сайте “Десятинного монастыря” есть официальный прайс-лист со стоимостью упоминания прихожан в молитвах. Пожизненно - 500 гривен. Заплатить можно наличными или банковским переводом.

Источник: korrespondent.net