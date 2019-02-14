Финансирование обороны выросло в 20 раз – Турчинов

За последние пять лет в Украине резко выросло финансирования сектора безопасности. Об этом сказал секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе "круглого стола" о государственном военном заказе в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 14 февраля.

По его словам, уровень финансирования сектора безопасности и обороны Украины за последние пять лет увеличился в 19,5 раз.

"Эти средства необходимо использовать с максимальной эффективностью, а также создать условия для привлечения инвестиционных и инновационных ресурсов в нашу оборонную промышленность", – сказал Турчинов.

Он отметил, что разработка и создание нового вооружения и военной техники в Украине осуществляется в соответствии со стандартами НАТО.

При этом Турчинов признал, что тот ресурс, которым владеет Украина, пока недостаточен для того, чтобы обеспечить полноценные оборону и безопасность страны.

"Поэтому одним из приоритетов нашего государства – безусловное увеличение валового внутреннего продукта, укрепление национальной экономики, без чего не может развиваться и оборонный комплекс", – подчеркнул он.

Напомним, в государственном оборонном заказе на 2019 год планируется поставка в украинские войска до 20 образцов нового вооружения.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что бюджет на 2019 год предусматривает недостаточно средств на финансирование оборонного сектора.

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Источник: korrespondent.net