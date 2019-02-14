Киборг опознал воевавшего за "ДНР" бразильца - Генпрокуратура

Защитник Донецкого аэропорта дал показания по делу бразильца Рафаэля Лусварги. Об этом пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил у себя на странице в Facebook.

В четверг, 14 февраля, в Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялось очередное заседание в производстве по обвинению Лусварги в участии в "армии ДНР". Суд допросил двух свидетелей, в том числе военнослужащего ВСУ, который был участником боевых действий под Донецким аэропортом.

Свидетель узнал обвиняемого как одного из сепаратистов. Обвиняемый заявил ходатайство о замене защитника, которое суд удовлетворил. Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля. Суд планирует допросить Лусварги, сообщил Лысенко.

Напомним, 4 мая в Киеве националисты из С-14 захватили Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии. Бразилец находился в одном из монастырей УПЦ МП. Уже 7 мая Лусварги был арестован судом на два месяца, после чего срок содержания под стражей неоднократно продлевался. Бразильца подозревают в создании террористической группы и не предусмотренных законом военизированных формирований.

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Источник: korrespondent.net