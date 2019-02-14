Музыка вселяет в Порошенко веру в победу

Президент Петр Порошенко во время выступления в реконструированной Харьковской филармонии в четверг, 14 февраля, заявил, что музыка укрепляет украинский дух и веру в победу, пишет Интерфакс-Украина.

""Когда говорят пушки – музы молчат". Нас учили этому постоянно. Я как президент занимаю совершенно иную позицию. Именно музы помогают нам защищать государство. Именно с этим храмом искусств мы точно будем сильнее", - сказал Порошенко.

П.Порошенко напомнил, что в 2016 году на церемонии открытия органного зала в Харькове, его спрашивали о том, надо ли во время войны тратить средства на музыкальное искусство, на что он отвечал: "Это не менее важно, потому что это укрепляет украинский дух, укрепляет нашу веру в победу и вселяет веру в то, что все будет хорошо".

Президент добавил, что с тех пор в органном зале уже прошло 500 концертов.

Также он сообщил, что на реконструкцию филармонии за три года было потрачено 500 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что во время визита Порошенко в Харьков, активисты попытались привлечь внимание президента к делу об убийстве Екатерины Гандзюк соответствующим плакатом, однако его разорвали люди с шевронами полиции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net