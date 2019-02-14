Лента RSS
Подписаться на ленту
14 февраля 2019, четверг, 20:22
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
14. 02. 2019

Спецоперация в Кривом Роге: за наркоторговлю задержали 18 человек

В Кривом Роге правоохранители задержали преступную группировку из 18 человек, которая занималась сбытом наркотиков. Об этом сообщил в Facebook замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня сотрудники Департамента противодействия наркопреступности вместе со следователями ГУ Нацполиции и при поддержке Генеральной прокуратуры работают в Кривом Роге Днепропетровской области.... Уже задержаны 18 человек. Это только начало", - написал он.

По словам Аброськина, правоохранители уже провели у подозреваемых около 60 обысков.

Ранее в Харькове на станции Основа задержали мужчину, который перевозил наркотики в банке с салом.

А в Полтавской области изъяли крупнейшую в истории Украины партию метадона, которую оценили в 35 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Папа, ты можешь решить за меня задачу по математике?
- Нет, сынок, это будет неправильно.
- Да ладно, ты хотя бы попытайся!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.