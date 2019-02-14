Спецоперация в Кривом Роге: за наркоторговлю задержали 18 человек

В Кривом Роге правоохранители задержали преступную группировку из 18 человек, которая занималась сбытом наркотиков. Об этом сообщил в Facebook замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня сотрудники Департамента противодействия наркопреступности вместе со следователями ГУ Нацполиции и при поддержке Генеральной прокуратуры работают в Кривом Роге Днепропетровской области.... Уже задержаны 18 человек. Это только начало", - написал он.

По словам Аброськина, правоохранители уже провели у подозреваемых около 60 обысков.

Ранее в Харькове на станции Основа задержали мужчину, который перевозил наркотики в банке с салом.

А в Полтавской области изъяли крупнейшую в истории Украины партию метадона, которую оценили в 35 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net