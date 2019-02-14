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14. 02. 2019

В Одесской области корью заболели сто прихожан молитвенного дома

На юге Одесской области заболели корью 119 прихожан одной из протестантских деноминаций, которые посещали один и тот же молитвенный дом. При этом 116 заболевших – дети, сообщает в четверг, 14 февраля, Думская.

 Молитвенный дом находится в селе Шевченково Килийского района, однако случаи кори зафиксированы у представителей той же религиозной группы в селе Нерушай Татарбунарского района, селе Котовка Беляевского района и в Измаиле. Все они посещали молитвенный дом в Шевченково и контактировали с больными.

Согласно информации издания, с прошлой недели в Одесской области заболеваемость корью выросла на 15,4%, среди детей - на 24%. Показатель госпитализации остался на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что в Украине больше больных корью, чем во всей Европе.

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Источник: korrespondent.net

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