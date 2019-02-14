СМИ назвали третьего подозреваемого в деле Скрипалей

Расследователи Bellingcat назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, вероятного сотрудника ГРУ "Сергея Федотова" и, по словам журналистов, его зовут Денис Сергеев. Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

"Этот человек - Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военной дипломатической академии России", - заявляют в Bellingcat.

По их информации, он родился 17 сентября 1973 в Ушарал, небольшом милитаризованном городке, в тогдашнем советском Казахстане у советско-китайской границы. Он служил в армии в южном российском городе Новороссийск в Краснодарском крае.

Ранее олиция Великобритании заявляла, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей могут быть причастны пятеро граждан России. Отмечается, что полиция вышла на след еще двух россиян, которые посетили Британию в марте и, вероятно, уже вернулись в РФ.

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Источник: korrespondent.net