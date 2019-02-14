Во Франции нашли инкассатора, укравшего три млн евро

Во Франции нашли инкассатора, который под Парижем угнал служебный фургон и сбежал с тремя млн евро, сообщают местные СМИ.

Как выяснилось, команда из трех инкассаторов направлялась в одно из отделений Western Union в северном пригороде Парижа. Двое из них направились с деньгами в отделение, но когда вернулись, обнаружили, что фургон с деньгами исчез вместе с третьим членом их команды. Автомобиль был вскоре обнаружен поблизости, но там не было ни водителя, ни находившихся в машине 3,4 млн евро.

Подозреваемый 28-летний Эдриан Дербес к вечеру был найден полицией. При нем была часть денег. 1,5 млн евро до сих пор не нашли.

Ранее сообщалось, что в Италии с помощью экскаваторов у инкассаторов украли 2,3 млн евро.

А в США произошел ряд ДТП из-за денег, выпавших на трассу из инкассаторской машины. Водители останавливались прямо на дороге, чтобы собрать купюры.

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Источник: korrespondent.net