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14. 02. 2019

Суд оштрафовал белоруса за взятку сотруднику СБУ

Камень-Каширский районный суд признал гражданина Беларуси виновным в предоставлении неправомерной выгоды сотруднику Службы безопасности Украины и оштрафовал его на 8,5 тысяч гривен. Об этом сообщает прокуратура Волынской области в четверг, 14 февраля.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель прокуратуры Волынской области.

Суд признал его виновным по статье о предоставлении взятки должностному лицу (ч.1. ст.369 УК Украины). Также суд конфисковал сумму взятки – 26 тысяч евро.

Отмечается, что за указанную сумму белорус планировал вернуть конфискованные на таможне 160 коробок сигарет стоимостью почти 2 млн гривен. Но сотрудник СБУ после получения такого предложения сообщил о нем руководству.

Напомним, 3 февраля сотрудники СБУ задержали иностранца при даче взятки в 26 тысяч евро сотруднику регионального подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Волынской области.

Ранее в Запорожье СБУ задержала двоих своих сотрудников по подозрению в получении взятки от граждан африканских стран.

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Источник: korrespondent.net

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