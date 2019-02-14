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14. 02. 2019

ОБСЕ зафиксировала гаубицы и Грады сепаратистов

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали размещение гаубиц и реактивных систем залпового огня Град на неподконтрольной части Донбасса. Об этом говорится в  в отчете миссии за период с 19:30 12 февраля по 19:30 13 февраля, опубликованном на сайте ОБСЕ.

В частности, в неподконтрольных правительству Украины районах 12 февраля беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия обнаружил три самоходные гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм) на полигоне вблизи населенного пункта Софиевка (прежнее название Карло-Марксово, в 40 км северо-восточнее Донецка).

На полигоне вблизи Софиевки также наблюдатели заметили пять боевых машин пехоты (вероятно, БМП-1) и бронированную ремонтно-эвакуационную машину (вероятно, БТС-4A). Еще два бронетранспортера (МТ-ЛБ) зафиксированы в Донецке.

Кроме того, 13 февраля миссия зафиксировала пять реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм) на северной окраине населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км юго-западнее Луганска) и миномет (неустановленного типа, 120 мм) у Молодежного (63 км северо-западнее Луганска).

Ранее сообщалось, что подразделения сепаратистов cначала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Шесть раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. У ВСУ нет потерь.

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Источник: korrespondent.net

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