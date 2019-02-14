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14. 02. 2019

Сенат США утвердил нового генпрокурора

Сенат США большинством голосов утвердил кандидатуру Уильяма Барра на пост министра юстиции и генерального прокурора страны. Трансляция голосования велась на сайте американского Конгресса в четверг, 14 февраля.

За назначение Барра уже отдали свои голоса более 50 сенаторов – необходимый минимум, но подсчет пока продолжается.

Теперь Уильяма Барра должен будет привести к присяге президент США Дональд Трамп или вице-президент Майкл Пенс, после чего он официально вступит в должность.

На посту генпрокурора Барр сменит Джеффа Сешнса, который 7 ноября 2018 года подал прошение об отставке после указания Трампа.

После этого СМИ назвали четырех кандидатов на пост генпрокруора США, среди которых был и Уильям Барр, ранее уже занимавший эту должность с 1991 по 1993 год в администрации президента Джорджа Буша-старшего.

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Источник: korrespondent.net

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