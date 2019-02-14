Парламент Британии отказался переносить Brexit

Члены Палаты общин парламента Великобритании отказались поддержать инициативу, призывающую правительство страны договориться с ЕС о переносе сроков Brexit. Об этом сообщает Sky News в четверг, 14 февраля.

Парламент провалил голосование за поправку от члена Шотландской национальной партии Иэна Блэкфорда, которая предлагает перенести сроки Brexit минимум на три месяца. Против проголосовали 315 членов парламента, за – 93.

Члены парламента также отвергли поправку Лейбористской партии, которая требовала от правительства провести голосование по Brexit до 27 февраля, а в противном случае – позволить парламенту проголосовать по альтернативным планам.

Консерватор Анна Субри отозвала свою поправку до голосования. Она призывала правительство в течение семи дней опубликовать "самый свежий" отчет о возможных последствиях для бизнеса и торговой сферы от Brexit без соглашения с Брюсселем.

Эти три поправки к техническому документу, представленному ранее в парламент премьер-министром Терезой Мэй, выбрал для голосования спикер Палаты общин Джон Беркоу.

Такие поправки в случае принятия не обязывали бы британское правительство к конкретным действиям, однако они отражают позицию членов парламента по ситуации с Brexit.

Парламент в ходе голосования отверг и сам технический документ, который должен был подтвердить, что члены парламента все еще придерживаются курса, который сами обозначили в конце января. Против документа проголосовали 303 члена парламента, за – 258.

Британские СМИ называют голосование парламента "ударом по авторитету" и поражением Мэй.

Напомним, дедлайн Великобритании по выходу из состава Европейского Союза назначен на 29 марта.

Ранее сообщалось, что темпы роста британской экономики в последние три месяца 2018 года были самыми низкими за последние шесть лет. Такое замедление было зафиксировано на фоне опасений, связанных с Brexit.

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Источник: korrespondent.net