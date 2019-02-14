В Плюсах у костела похоронили священника, который служил здесь долгие годы

В деревне Плюсы близ Браслава 12 февраля простились с умершим католическим священником кс. Казимиром Акушко.
Прощальная Месса состоялась в костеле Пресвятой Троицы, где покойный священник служил настоятелем более 16 лет. Ксендз Казимир Акушко умер 9 февраля, не дожив несколько месяцев до своего шестидесятилетия, сообщает catholic.by.
На похороны собрались почти все священники из Витебской епархии, а также духовенство и верующие из других епархий Беларуси. Проститься прилетел из России из Иркутска епископ Кирилл Климович, который в свое время вместе с кс. Казимиром работал на Глубоччине.
Святую мессу возглавил епископ Витебский Олег Буткевич, который напомнил, что умерший служил Богу 28 лет и поблагодарил верующих из Гудогая, родины кс. Казимира.
Место упокоения священника – на прикостельном кладбище, его могила находится рядом с захоронением одного из предшественников, настоятеля из Плюс, который умер почти сто лет назад, в 1920 году.
Источник: krynica.info
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