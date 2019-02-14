Архиепископ Кондрусевич напомнил священникам Минщины о скором начале Поста

В Минске в кафедральном костеле Наисвятейшего Имени Девы Марии 14 февраля состоялась пастырская встреча католического духовенства и монашествующих Минской области, во время которой священники поздравили с 50-летним юбилеем настоятеля столичного кафедрального прихода кс. каноника Антония Климантовича.

Встреча проходила в день памяти святых покровителей Европы и апостолов славян Кирилла и Мефодия. Как отметил в проповеди во время Святой мессы глава архиепархии архиепископ Тадеуш Кондрусевич, именно через них Бог привел народы Восточной Европы к свету Евангелия: «Мы, духовенство и верующие Беларуси, сегодня благодарны Солунским братьямза их вклад в евангелизацию также и нашей страны», – сообщает catholic.by.

Архиепископ Кондрусевич обратил внимание на то, что Беларусь была крещена более тысячи лет назад, однако долгий период атеизма размылся фундамент христианства в нашей стране, а тенденции секуляризма мешают осуществлять миссию новой евангелизации.

После Мессы состоялась организационная часть встречи, на которой сначала выступила Людмила Губина, национальный координатор молитвенного движения «Матери в молитве». Она познакомила духовенства и монашествующих Минской области с тем, как участницы движения вместе молятся за своих детей и какую большую силу имеет молитва матерей.

Далее архиепископ Кондрусевич рассказал духовенству и монахам о том, как прошла его беседа с молодежью «Диалог с Митрополитом». При этом иерарх процитировал некоторые из заданных ему вопросов и попросил священников обратить внимание на определенные затронутые молодежью темы с целью улучшить молодежное духовное окормление в архиепархии.

Архиепископ Кондрусевич также напомнил, что уже меньше чем через месяц, 6 марта, начнется Великий Пост.

Источник: krynica.info