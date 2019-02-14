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14. 02. 2019

В Минске с 30 на 31 марта пройдет ночное бдение молодежи

В Минске в ночь с 30 на 31 марта в минском кафедральном костеле Пресвятого Имени Девы Марии пройдет великопостным бдение молодежи, – в Четвертое воскресенье Великого поста.

Молодежное бдение на тему «Грех порабощает, крест освобождает» начнется в главном храме епархии в субботу в 22. 00, сообщает catholic.by.

В программе – Святая месса, Крестный путь, тематическое наставление, богослужение покаяния с выставлением Святых Даров, Испытание совести, Венчик к Божьего Милосердию, Святой Розарий, Песни скорби, благословение.

Ответственный за организацию и подготовку бдения – кс. Андрей Бурак, викарий кафедрального прихода.

Источник: krynica.info

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