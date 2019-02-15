Трамп объявит чрезвычайное положение в США – СМИ



Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года. Одновременно с этим он объявит о введении режима чрезвычайного положения в стране, чтобы получить средства на возведение стены на границе с Мексикой, сообщает Washington Examiner.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, таким образом "президент выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну".

Напомним, ранее в Конгрессе США завершились переговоры демократов и республиканцев. Стороны достигли принципиальной договоренности о предотвращении закрытия правительства (шатдауна) в конце этой недели.

Сделка включает в себя около 1,3 млрд долларов за барьер вдоль южной границы, вместо затребованных администрацией 5,7 млрд долларов. Напомним, из-за разногласий по финансированию стены на границе с Мексикой в США 35 дней продолжался шатдаун.

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Источник: korrespondent.net