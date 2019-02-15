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15. 02. 2019

"Шатдаун" отменяется: сенат США утвердил бюджет


Сенат Конгресса США в четверг, 14 февраля, утвердил законопроект о финансировании федерального правительства США для предотвращения "шатдауна", который мог наступить 15 февраля, передает The Hill.
 
Финансирование принято до сентября текущего года. Однако, в бюджете не предусмотрено выделения нужных 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Взамен Сенат проголосовал за выделение лишь 1,37 млрд долларов.
 
Теперь законопроект должна принять Палата представителей, а затем документ передадут президенту Дональду Трампу.
 
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится подписать законопроект о финансировании федерального правительства и одновременно объявить чрезвычайное положение в стране.

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Источник: korrespondent.net

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