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15. 02. 2019

Палата представителей США приняла бюджет


Большинство членов Палаты представителей конгресса США проголосовали за принятие закона о бюджете ряда министерств до конца финансового года, чтобы избежать повторения бюджетного кризиса.

Теперь документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее за принятие бюджета высказались в Сенате США.

Бюджет предполагает выделение средств на строительство стены на границе США и Мексики, однако сумма гораздо меньше 5,7 млрд долларов, которые требовал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится подписать законопроект о финансировании федерального правительства и одновременно объявить чрезвычайное положение в стране.

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Источник: korrespondent.net

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