Врач Трампа рассказал о состоянии его здоровья

Стали известны результаты второго медицинского освидетельствования здоровья президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.



Трамп проходил медицинское обследование 8 февраля в течение четырех часов в Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида штата Мериленд.



По информации директора этого медицинского учреждения Шона Конли, после проведения всех необходимых анализов, лабораторных исследований и рекомендаций, врачи заключили, что состояние здоровья у 72-летнего президента отличное.



"Функции печени, почек и щитовидной железы Трампа, а также электролиты и показатели крови – все "в норме", – заявил Конли.



У Трампа было зафиксировано давление 118 на 80 и что тот за год прибавил в весе, страдая ожирением.



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Напомним, в январе 2018 года по итогам медосмотра врач Рональд Джексон отметил, что Трамп находится в превосходной физической форме, а его психическое здоровье не вызывает сомнений. Однако врач обратил внимание на лишний вес американского лидера.

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Источник: korrespondent.net