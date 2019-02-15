Мадуро рассказал о двух тайных переговорах с США



Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью Assiciated Press сообщил, что его министр иностранных дел Хорхе Арреаса недавно провел секретные переговоры с спецпредставителем Госдепартамента США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом.

По его словам, две встречи проходили в Нью-Йорке и продолжались несколько часов. Арреаса, находясь в Нью-Йорке, пригласил Абрамса приехать в Венесуэлу в частном порядке, публично или тайно.

"Если он (Абрам – ред.) хочет встретиться, просто скажите мне, когда, где и как, и я буду там", –сказал Мадуро.

По данным источников издания, встречи состоялись 26 января и 11 февраля. Абрамс настаивал на том, что США будут продолжать добиваться отставки Мадуро, даже если военные Венесуэлы продолжат его поддерживать.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что официальные лица США готовы встретиться с "бывшими должностными лицами Венесуэлы, включая самого Мадуро, чтобы обсудить планы по его уходу с поста президента".

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай.

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Источник: korrespondent.net