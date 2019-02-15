Итоги 14.02: Победа Супрун в суде и арест Мангера



Британский парламент отказался переносить Brexit

Члены Палаты общин парламента Великобритании отказались поддержать инициативу, призывающую правительство страны договориться с ЕС о переносе сроков Brexit.

Парламент провалил голосование за поправку от члена Шотландской национальной партии Иэна Блэкфорда, которая предлагает перенести сроки Brexit минимум на три месяца.

В России назвали условие для транзита газа через Украину

Россия может продлить транспортировку газа через территорию Украины после 2019 года, в случае предложения конкурентных условий. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, украинской и российской сторонам необходимо решить судебные споры.

Суд восстановил Супрун в должности главы Минздрава

Судья Окружного административного суда Сергей Каракашьян отменил решение суда, которое запрещало и.о. главы Минздрава Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве заявили о разблокировании работы ведомства. Супрун теперь имеет возможность подписывать приказы о развозке в регионы лекарств и отправлять украинцев на лечение в зарубежные.

Суд арестовал Мангеру по делу об убийстве Гандзюк

Шевченковский районный суд Киева арестовал главу Херсонского областного совета Владислава Мангера по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Суд арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. Сумма залога – 2 млн 497 тысяч гривен. Сторона обвинения в своем ходатайстве просила для чиновника арест без права залога.

СМИ обнародовал имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Расследователи Bellingcat назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, вероятного сотрудника ГРУ "Сергея Федотова" и, по словам журналистов, его зовут Денис Сергеев.

"Этот человек - Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военной дипломатической академии России", - заявляют в Bellingcat.

Конгресс США одобрил бюджет на строительство стены Трампа

Большинство членов Палаты представителей конгресса США проголосовали за принятие закона о бюджете ряда министерств до конца финансового года, чтобы избежать повторения бюджетного кризиса. Ранее за принятие бюджета высказались в Сенате США.

Бюджет предполагает выделение средств на строительство стены на границе США и Мексики, однако сумма гораздо меньше 5,7 млрд долларов, которые требовал Трамп.

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Источник: korrespondent.net