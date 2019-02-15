Итоги 14.02: Победа Супрун в суде и арест Мангера

Британский парламент отказался переносить Brexit
Члены Палаты общин парламента Великобритании отказались поддержать инициативу, призывающую правительство страны договориться с ЕС о переносе сроков Brexit.
Парламент провалил голосование за поправку от члена Шотландской национальной партии Иэна Блэкфорда, которая предлагает перенести сроки Brexit минимум на три месяца.
В России назвали условие для транзита газа через Украину
Россия может продлить транспортировку газа через территорию Украины после 2019 года, в случае предложения конкурентных условий. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, украинской и российской сторонам необходимо решить судебные споры.
Суд восстановил Супрун в должности главы Минздрава
Судья Окружного административного суда Сергей Каракашьян отменил решение суда, которое запрещало и.о. главы Минздрава Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве заявили о разблокировании работы ведомства. Супрун теперь имеет возможность подписывать приказы о развозке в регионы лекарств и отправлять украинцев на лечение в зарубежные.
Суд арестовал Мангеру по делу об убийстве Гандзюк
Шевченковский районный суд Киева арестовал главу Херсонского областного совета Владислава Мангера по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Суд арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. Сумма залога – 2 млн 497 тысяч гривен. Сторона обвинения в своем ходатайстве просила для чиновника арест без права залога.
СМИ обнародовал имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
Расследователи Bellingcat назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, вероятного сотрудника ГРУ "Сергея Федотова" и, по словам журналистов, его зовут Денис Сергеев.
"Этот человек - Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военной дипломатической академии России", - заявляют в Bellingcat.
Конгресс США одобрил бюджет на строительство стены Трампа
Большинство членов Палаты представителей конгресса США проголосовали за принятие закона о бюджете ряда министерств до конца финансового года, чтобы избежать повторения бюджетного кризиса. Ранее за принятие бюджета высказались в Сенате США.
Бюджет предполагает выделение средств на строительство стены на границе США и Мексики, однако сумма гораздо меньше 5,7 млрд долларов, которые требовал Трамп.
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Источник: korrespondent.net
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