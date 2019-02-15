"Желтые жилеты" устроили погром в редакции французской газеты

Участники акции "желтых жилетов" ворвались в редакцию газеты Le Dauphine Libere в городе Тонон-ле-Бен, где устроили беспорядок и применили физическую силу к некоторым сотрудникам. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщается в заявлении префектуры департамента, пишет ТАСС.

Отмечается, что в 10:00 по местному времени около 30 протестующих прибыли к зданию, в котором располагается одно из региональных подразделений издания.

"Многие проникли внутрь, где начали расклеивать плакаты и бросили плохо пахнущий предмет", - говорится в заявлении.

Когда один из сотрудников газеты потребовал от агрессивных манифестантов покинуть редакцию, они оттолкнули его, а в его коллегу распылили клейкое вещество. В дело вмешалась полиция и разогнала участников акции. Два человека были задержаны и помещены под стражу.

Ранее в Бельгии "желтые жилеты" устроили беспорядки около дома экс-премьер-министра страны и главы Социалистической партии Элио Ди Рупо.

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Источник: korrespondent.net