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15. 02. 2019

В Берлине парализовано движение транспорта из-за забастовок

В Берлине утром в пятницу, 15 февраля, проходит первая за семь лет крупная забастовка работников общественного транспорта. Она затронет сотни тысяч пассажиров. 

Отмечается, что по городу не ходят трамваи и поезда метро, большинство рейсов автобусов также отменены. 

Окончание забастовки намечено на 12 часов дня, однако в транспортной компании BVG ожидают, что для полного восстановления планового движения общественного транспорта потребуется еще несколько часов.

С помощью забастовки профсоюз пытается увеличить давление на работодателя в рамках переговоров о зарплате и условиях работы. В частности, Verdi добивается того, чтобы для всех 14 тысяч сотрудников была введена 36,5-часовая рабочая неделя (сейчас у половины работников - 39 часов), новичкам тоже выплачивали рождественские премии, зарплата увеличивалась более быстрыми темпами, а всем членам профсоюза единовременно выплатили по 500 евро.

Ранее в результате забастовки было закрыто воздушное пространство Бельгии. Масштабная акция протеста нанесла экономике страны ущерб, который оценили в 929 миллионов евро.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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