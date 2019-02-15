Лента RSS
Подписаться на ленту
15 февраля 2019, пятница, 10:31
+2°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
15. 02. 2019

Теракт в Индии: число жертв возросло до 44 человек

В результате нападения смертника в Кашмире в четверг, 14 февраля, погибли 44 индийских полицейских. Об этом пишет Радио Свобода.

Отмечается, что после нападения МИД Индии призвало Пакистан "прекратить поддержку террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу, и "уничтожить инфраструктуру, которая эксплуатируется террористическими группами для подготовки нападений в других странах".

"Я решительно осуждаю это коварное нападение. Жертвы нашего отважного персонала по безопасности не должны быть напрасными", - сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В свою очередь Министерство иностранных дел Пакистана отвергло обвинения Индии в причастности к атаке.

"Мы решительно отвергаем любые инсинуации со стороны представителей индийского правительства и средств массовой информации, которые пытаются связать нападение с государством Пакистан без проведения расследований", - говорится в заявлении МИД Пакистана.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир в Индии погибли 40 полицейских.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.