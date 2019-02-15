Борис Колесников отправляет лучших студентов на ведущий форум в Милан

В течение полугода участники конкурса, студенты архитектурных и строительных специальностей, прошли три отборочных этапа, подтвердили профессиональные знания и навыки. Оглашение результатов проекта состоялось 14 февраля. В этот день 30 победителям конкурса были вручены сертификаты на поездку в Милан, на международную выставку архитектуры и строительства Made Expo 2019.

В финале юные архитекторы представляли дизайн-проекты городских парков и скверов, и членам жюри было непросто выбрать лучшие идеи. По мнению экспертов отрасли Артура Шарфа (сооснователя дизайн-студии YoDezeen Architects) и Виктории Оскилко (основателя и главного архитектора международного бюро MONO Architects), все финалисты отлично справились с конкурсным заданием. Ребята продемонстрировали тонкую работу с городским пространством, изящные и оригинальные решения, учли существующую инфраструктуру и применили творческий подход.

Молодые специалисты предложили варианты реновации существующих парков, новые проекты с сохранением зеленых насаждений и исторической среды, формирование комфортного пространства с использованием современных архитектурных трендов и соблюдением концепции "города для людей". По мнению экспертов, многие студенческие работы заслуживают реализации и способны улучшить социально-культурный облик населенных пунктов Украины.

Президент Фонда Борис Колесников поздравил победителей конкурса "Архитектор 2019" с получением сертификатов на поездку в Италию. "Будущее наших городов в руках этих молодых специалистов. В новом учебном году Фонд расширит линейку специальностей для студентов, которые смогут принять участие в проекте. Он будет называться "Архитектура и строительство", и к нему смогут присоединиться учащиеся техникумов, училищ, лицеев и колледжей строительных специальностей, а не только архитектурных. Желаю удачи как состоявшимся специалистам, так и тем, кто придет им на смену", –отметил Борис Колесников.

"Победа в конкурсе "Архитектор" повышает престиж учебного заведения, и преподаватели могут гордиться успехами своих воспитанников. Конкурсанты в полной мере проявили профессионализм и специальные знания. Разработали вдохновляющие проекты, в которых проявилась творческая свобода и бесстрашие. Я искренне рада за ребят, у них будет уникальная возможность посетить выставку Made Expo 2019 в Милане, поближе познакомиться, обменяться идеями и пообщаться с известными специалистами", − поделилась впечатлениями от конкурса член жюри Виктория Оскилко.

Студенты посетят европейский форум с 12 по 15 марта. За это время победители "Архитектора 2019" ознакомятся с трендами и новыми технологиями архитектурно-строительной сферы, побывают у выставочных стендов лидеров отрасли, пообщаются со старшими коллегами. Фонд Бориса Колесникова также организует для них мастер-классы с участием итальянских архитекторов и строителей в рамках архитектурного тура по Милану.

Напомним, в 2019 году конкурс "Архитектор" проходил в третий раз. В нем приняли участие1 300 студентов из 25 ведущих украинских вузов. В 2014 году 20 победителей проекта были награждены поездкой в Токио, на Неделю архитектуры и дизайна, а в 2018 году 35 победителей посетили Дубай.

Источник: korrespondent.net