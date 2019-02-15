Украина чествует участников воен за рубежом

В Украине в пятницу, 15 февраля, чествуют участников боевых действий на территории других государств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В Украине 15 февраля отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств. Он установлен, согласно указу президента от 11 февраля 2004 года. Эта дата выбрана не случайно: 15 февраля 1989 года завершилась советская военная интервенция в Афганистан. Сквозь горнило той войны прошли 160 тысяч украинцев, 12 тысяч из них получили ранения, контузии, а 3360 не вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.

Указано, что во времена СССР украинские военные принимали участие в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории 16 государств: Афганистане, Чили, Испании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, Сирии, Анголе, Мозамбике, на острове Куба и в других "горячих" точках.

Кроме того, после обретения Украиной независимости военные специалисты ВСУ стали участниками многих миротворческих миссий.

"По данным Министерства обороны, с 1992 года в международных миротворческих операциях приняли участие почти 44 тысячи военнослужащих. С самого начала конфликта на востоке Украины тысячи ветеранов, прежде всего "афганцев", выступили на защиту родной земли. Сейчас они проходят службу в составе Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ и других силовых подразделениях", - добавили в ведомстве.

Как известно, в этот день обычно происходит ряд торжественных мероприятий и церемоний - возложение цветов к памятным знакам, проведение митингов-реквиемов, встреч с участниками боевых действий на территории других государств. В то же время в храмах и монастырях проводятся панихиды по погибшим и умершим участникам боевых действий на территории других государств.

Напомним, почти 355 тысяч участников антитеррористической операции на востоке Украины получили статус участника боевых действий (УБД).

Также сообщалось, что более 300 украинских миротворцев принимают участие в восьми международных операциях по поддержанию мира и безопасности в шести странах мира и районе Абьей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net