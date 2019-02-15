Украинских правозащитников депортировали из Казахстана - ИМИ

Двух задержанных в Астане граждан Украины депортировали из Казахстана. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщила медиаэксперт по безопасности журналистов Института массовой информации Ирина Земляная, информирует Громадське.

Отмечается, что суды над украинцами, которые работали наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека (Comitato Italiano Helsink), провели сегодня ночью.

"Ночью без свидетелей и допусков адвокатов провели суды. И сейчас они летят в Киев в самолете. Телефоны выдали непосредственно при посадке. Депортация", - заявила Земляная.

Ранее стало известно, что в столице Казахстана неизвестные похитили гражданку Украины, наблюдательницу правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину. Итальянская Федерация по правам человека потребовала ее немедленного освобождения. Указывается, что 1 февраля Волошина отправилась в Казахстан для миссии по наблюдению за соблюдением прав человека.

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Источник: korrespondent.net