Лента RSS
Подписаться на ленту
15 февраля 2019, пятница, 12:06
+2°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
15. 02. 2019

Сотрудница Укрпочты присвоила марки и конверты на 100 тысяч

В Кельменецком районе Черновицкой области будут судить начальницу сельского отделения Укрпочты за присвоение материальных ценностей. Об этом накануне сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что женщина, будучи должностным лицом, занимающим должность связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства, а именно: почтовые марки, маркированные конверты, периодические печатные издания и другое имущество на общую сумму свыше 100 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате имущества. Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт передан в суд.

Напомним, в Чернигове сотрудница Укрпочты полгода воровала деньги за коммуналку. Она провела более 50 финансовых махинаций на общую сумму более 120 тысяч гривен.

А в Сумской области почтальон выдала старикам сувенирные купюры вместо пенсий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.