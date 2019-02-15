Сотрудница Укрпочты присвоила марки и конверты на 100 тысяч

В Кельменецком районе Черновицкой области будут судить начальницу сельского отделения Укрпочты за присвоение материальных ценностей. Об этом накануне сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что женщина, будучи должностным лицом, занимающим должность связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства, а именно: почтовые марки, маркированные конверты, периодические печатные издания и другое имущество на общую сумму свыше 100 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате имущества. Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт передан в суд.

Напомним, в Чернигове сотрудница Укрпочты полгода воровала деньги за коммуналку. Она провела более 50 финансовых махинаций на общую сумму более 120 тысяч гривен.

А в Сумской области почтальон выдала старикам сувенирные купюры вместо пенсий.

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Источник: korrespondent.net