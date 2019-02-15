В Париже произошла атака в метро с применением кислоты

В Париже в метро произошло нападение с применением кислоты, в результате чего один человек получил тяжелые травмы. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает Le Parisien.

Указано, что инцидент произошел около 08:00 на первой линии метрополитена французской столицы, между станциями Бастилия и Лионский вокзал.

Известно, что в ходе перепалки, которая произошла между двумя пассажирами, один из них плеснул у другого кислотой. После этого, как отмечается, нападающий скрылся с места преступления. Полиция сейчас ведет его поиски.

По данным правоохранителей, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

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Источник: korrespondent.net