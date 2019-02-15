Лента RSS
Подписаться на ленту
15 февраля 2019, пятница, 12:15
+2°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
15. 02. 2019

В Париже произошла атака в метро с применением кислоты

В Париже в метро произошло нападение с применением кислоты, в результате чего один человек получил тяжелые травмы. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает Le Parisien.

Указано, что инцидент произошел около 08:00 на первой линии метрополитена французской столицы, между станциями Бастилия и Лионский вокзал.

Известно, что в ходе перепалки, которая произошла между двумя пассажирами, один из них плеснул у другого кислотой. После этого, как отмечается, нападающий скрылся с места преступления. Полиция сейчас ведет его поиски.

По данным правоохранителей, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.