В Словении депутат лишился мандата после кражи сэндвича

Депутат парламента Словении Дарий Крайчич ушел в отставку после похищения сэндвича из магазина в Любляне, где, по его словам, его игнорировали сотрудники. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает BBC.

Крайчич сообщил, что в супермаркете его игнорировали, поэтому он решил испытать систему безопасности и ушел не заплатив.

Кражу не заметили. Депутат, по его словам, позже вернулся, чтобы заплатить за бутерброд.

Кракич извинился, сказав, что сожалеет о своем "социальном эксперименте".

"Я, пожалуй, простоял около трех минут на прилавке. Никто не пошел за мной, никто не кричал", - сказал депутат.

Изначально Крайчич поделился этой историей с другими представителями своей партии и сначала они посмеялись, но в четверг председатель парламентской фракции Бране Голубович осудил действия Кракича, назвав их неприемлемыми.

"Он взял на себя ответственность и пошел по своей воле", - заявил Голубович.

Кракич был избран в парламент в сентябре прошлого года, когда левоцентристская партия "Список Марьяна Шареца" стала старшей в правящей коалиции.

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Источник: korrespondent.net