Государственное предприятие СЕТАМ продало арестованный в 2015 году российский Boeing B 737/524 почти за 18 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции Украины в пятницу, 15 февраля.

"Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он полностью пригодный к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю, новый владелец будет более чем доволен. Это уже четвертый самолет в истории СЕТАМ, который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим", – рассказал гендиректор предприятия Виктор Вишнев.

В Минюсте отметили, что Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской компании Трансаэро за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом Киев им. Игоря Сикорского.

В сентябре 2015 компания Трансаэро была включена в список санкций Украине. Они предусматривают блокирование активов и остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, а также "ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины".

Cмотрите фотогалерею: Украина продала арестованный российский Boeing

Ранее сообщалось, что Украина повторно не смогла продать крымское судно Норд, которое было выставлено на продажу со скидкой 10% . Корабль оценили в 1 млн 468 тысяч гривен.

Перед этим Львовские авиалинии продали самолет из-за долгов по зарплатам. Разукомплектованный самолет Як-42Д 1989 года продали почти за 700 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net