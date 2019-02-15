Государственное предприятие СЕТАМ продало арестованный в 2015 году российский Boeing B 737/524 почти за 18 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции Украины в пятницу, 15 февраля.
"Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он полностью пригодный к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю, новый владелец будет более чем доволен. Это уже четвертый самолет в истории СЕТАМ, который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим", – рассказал гендиректор предприятия Виктор Вишнев.
В Минюсте отметили, что Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской компании Трансаэро за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом Киев им. Игоря Сикорского.
В сентябре 2015 компания Трансаэро была включена в список санкций Украине. Они предусматривают блокирование активов и остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, а также "ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины".
Cмотрите фотогалерею: Украина продала арестованный российский Boeing
Ранее сообщалось, что Украина повторно не смогла продать крымское судно Норд, которое было выставлено на продажу со скидкой 10% . Корабль оценили в 1 млн 468 тысяч гривен.
Перед этим Львовские авиалинии продали самолет из-за долгов по зарплатам. Разукомплектованный самолет Як-42Д 1989 года продали почти за 700 тысяч гривен.
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Источник: korrespondent.net
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