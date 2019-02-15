В Мариуполе мужчина выпрыгнул с пятого этажа и погиб

В Мариуполе на Морском бульваре 34-летний мужчина выпрыгнул из окна жилого дома на пятом этаже и погиб. Об этом накануне сообщил сайт 0629.ua.
Отмечается, что медики, прибывшие на место происшествия, лишь зафиксировали смерть мужчины.
Причины случившегося устанавливает полиция. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "самоубийство".
Соседи погибшего рассказали, что мужчина был неконфликтным. Он проживал с родителями, женат не был.
Ранее в Николаеве пенсионер выбросился с девятого этажа. Перед этим он сидел на подоконнике, но соседи не смогли отговорить мужчину от самоубийства.
А в Киеве с моста Метро прыгнул мужчина, который из-за неурядиц в семье намеревался совершить самоубийство. В итоге он сам выбрался из воды.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby