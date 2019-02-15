Франция возвращает своего посла в Италии в Рим

Посол Франции в Италии, отозванный для консультаций, возвращается в Рим в пятницу. Об этом сказала министр по европейским делам при министре по делам Европы и иностранных дел Натали Луазо, сообщает ТАСС 15 февраля.

"Он возвращается сегодня в Рим, – заявила Луазо в интервью радиостанции RTL. – Президент Италии Серджо Маттарелла обратился к главе Франции Эмманюэлю Макрону, у них состоялся разговор, в ходе которого они заявили о том, насколько важна дружба между Францией и Италией, насколько две страны нуждаются друг в друге".

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Corriere della Sera заявил, что дипломатический инцидент между Италией и Францией исчерпан, и Париж в скором времени вернет своего посла в Рим. Он подтвердил готовность Франции к сотрудничеству по поиску решений миграционной проблемы, а также внимательно рассмотреть запросы Рима о выдаче находящихся во Франции бывших террористов, обвиняемых на родине в организации терактов в 1970-1980 гг.

На прошлой неделе стало известно, что Париж решил отозвать своего посла в Италии для проведения консультаций. Решение объяснялось тем, что Франция "в течение нескольких месяцев становилась объектом неоднократных обвинений, необоснованных нападок и возмутительных заявлений" со стороны итальянских официальных лиц. А поводом для такого шага стала встреча вице-премьера и министра экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо с представителями французского движения "желтые жилеты".

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Источник: korrespondent.net