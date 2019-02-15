Луценко обратился к САП из-за финансов Тимошенко

Генеральный прокурор Юрий Луценко решил направить в Специализированную антикоррупционную прокуратуру заявление о возможном преступлении лидера Батькивщины Юлии Тимошенко. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Указано, что 14 февраля на имя Луценко поступило заявление о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации Тимошенко.

Как объяснили в ГПУ, расследование таких преступлений может осуществлять только НАБУ, а присматривать за делами - САП.

"Принимая во внимание изложенное, генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины способ", - доложили в Генпрокуратуре.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не считает лидера партии Батькивщина и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко "агентом Кремля".

Напомним, Юлия Тимошенко попала в ТОП-3 антирейтинга манипуляторов по итогам третьего квартала 2018 года. В высказываниях лидера Батькивщины насчитали 32,8% неправды, 23,9% – манипуляции, 13,4% преувеличений и только 29,9% правды.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net