В Николаеве едва не выломали двери в секонд-хенд

Утром в пятницу в Николаеве на проспекте Центральном толпа едва не выломала двери в магазин Мир секонд-хенда. Об этом сообщает местное издание Новости N 15 февраля.

В этот магазин каждую пятницу завозится новый товар. Поэтому подобная картина здесь повторяется почти каждую неделю.

Открытие магазина в 9.00, но уже с восьми утра начинает собираться очередь: каждый норовит стать поближе ко входу и войти в помещение первым. "Конечно, мы пока попадем, там уже все переберут!", – поясняют свою активность покупатели.

Отмечается, что сегодня охранник с трудом удерживал двери, а из помещения задавались крики продавцов, адресованные покупателям: "Не ломайте двери!".

Ранее в Николаеве покупатели сорвали открытие супермаркета АТБ. На церемонию пригласили мэра города, но толпа возбужденных покупателей не дала провести торжественную часть.

Также сообщалось, что жители российского Оренбурга устроили потасовку в одном из местных супермаркетов, объявивших скидки на сушилки для белья.

А в белорусском Гродно произошла давка на входе в новый магазин секонд-хенда.

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Источник: korrespondent.net