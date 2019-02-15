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15. 02. 2019

В Житомирской области нашли привязанный к дереву труп

В Житомирской области в лесу между селами найден привязанный к дереву труп неизвестного. Об этом со ссылкой на данные правоохранителей сообщает в пятницу, 15 февраля, УНН.

В частности, указано, что труп мужчины в возрасте около 40 лет обнаружили в лесу между селами Парипсы и Саверцы.

"Тело мужчины было веревкой привязано к дереву. Кроме того, у него были сломаны ребра. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливается личность погибшего", - информирует агентство.

Известно, полиция начала уголовное производство по статье умышленное убийство.

Ранее в Тернополе обнаружили мужчину, который больше года пролежал мертвым в собственной квартире в Залищицком районе города.

Также сообщалось, что в Тернопольской области одного из бизнесменов обнаружили мертвым в подвале дома.

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Источник: korrespondent.net

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