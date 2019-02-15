Посол ЕС: Украинцы мало знают о Соглашении об ассоциации

Граждане Украины плохо ознакомлены с положениями Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и мало что делается для улучшения ситуации. Об этом в пятницу, 15 февраля, сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время круглого стола Эффективная реализация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, сообщает РБК-Украина.

По словам дипломата, для большинства украинцев данное соглашение не является репрезентативным.

"Мы считаем, что было бы очень важно обеспечить лучшую связь и коммуникации для того, чтобы знали положения настоящего Соглашения. Каждый гражданин вашей страны... Мы наблюдаем за этим постоянно. Мы видим, что почти для большинства украинцев это Соглашение не является репрезентативным, скажем, таким, с которым они были бы хорошо осведомлены. Мы хотим, чтобы реализация Соглашения об ассоциации с ЕС имела положительное отражение на жизни граждан Украины", – заявил Мингарелли.

Глава представительства ЕС подчеркнул, что украинцам нужно разъяснить положения Соглашения об ассоциации с ЕС и шаги по его реализации.

"Нужно лучше коммуницировать в этом направлении. Вы должны подумать, каким образом объяснить гражданам страны, что практически делается для улучшения условий их жизни", – добавил он.

Напомним, за девять месяцев 2018 года Соглашение об ассоциации Украина-ЕС было выполнено приблизительно на 50%. Такие данные озвучила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По состоянию на начало октября Украина не приняла 50 евроинтеграционных законов, необходимых для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Лишь семь законов были приняты в целом.

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Источник: korrespondent.net