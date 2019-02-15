В РФ отреагировали на корабль НАТО в Черном море

Наращивание активности НАТО в Черном море ухудшает ситуацию в области безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности расширения присутствия альянса в регионе.

"Исходим из того, что эта активность ухудшает ситуацию в области безопасности. Черное море всегда было морем сотрудничества", - сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что корабль противоминной группы НАТО направляется в Черное море. В частности, войдет флагман Постоянной противоминной группы НАТО №2.

Накануне стало известно, что НАТО намерено увеличить свое военное присутствие в Черном море. Германия также заверила в готовности обеспечить присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море.

Источник: korrespondent.net