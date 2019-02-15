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15. 02. 2019

В Испании объявили дату досрочных выборов

Досрочные парламентские выборы в Испании пройдут 28 апреля. Об этом в пятницу, 15 февраля, объявил испанский премьер Педро Санчес, сообщает El Pais.

Указано, что решение о досрочных выборах принято после того, как парламент отклонил правительственный бюджет на 2019 год, чем вызвал законодательный кризис.

Тогда государственный бюджет не поддержали две каталонские партии, выступающие за независимость автономии, из-за срыва переговоров о праве Каталонии на самоопределение.

Известно, что социалисты Санчеса сформировали правительство меньшинства всего восемь с половиной месяцев назад. Это случилось после объявления вотума недоверия правительству Мариано Рахоя. Каталонские депутаты, на которых полагался кабинет Санчеса, теперь вышли из ситуативного союза.

Как сообщается, социалисты лидируют в опросах общественного мнения, которые прогнозируют им около 30% голосов. Однако две основные правоцентристские партии набирают вместе более 30%. В самом густонаселенном регионе Испании Андалусия они сместили социалистов в  прошлом году с помощью крайней правой партии Vox.

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Источник: korrespondent.net

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