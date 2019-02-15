Лента RSS
Подписаться на ленту
15 февраля 2019, пятница, 15:12
+3°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
15. 02. 2019

Лукашенко и Путин обсудили отношения стран после смены президентов

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили будущие отношения двух стран после смены президентов. Об этом в пятницу, 15 февраля, заявил белорусский лидер по итогам переговоров с российским коллегой в Сочи, сообщает ТАСС.

Лукашенко также отметил, что тема суверенитета РФ и Беларуси "даже не обсуждается, есть два государства". При этом он указал, что Минск готов в деле интеграции идти настолько далеко, насколько готова Москва.

Кроме того, как рассказал глава Беларуси, тема налогового маневра с Путиным не обсуждалась.

"Она (проблема), действительно, существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю, президент (Путин) подтвердит, мы, по-моему, даже это слово не выговаривали за эти три дня", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, принято ли решение по теме налогового маневра.

В целом белорусский лидер усомнился в том, что этот вопрос является самым важным в российско-белорусских отношениях, отметив, что, кроме него, есть и другие проблемы, которые нужно решить.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова поставлять в Россию качественную водку и закуску в необходимых объемах.

Также сообщалось, что Лукашенко и Путин во время перерыва в переговорах проехались по горнолыжной трассе в Сочи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.