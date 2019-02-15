В зоне ООС с начала суток погиб один военный

За минувшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил были ранены трое украинских военнослужащих, с начала суток - один погибший. Об этом сообщил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

"В результате активных боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения разных степеней. Их эвакуировали в военные мобильные госпитали и предоставили необходимую квалифицированную медицинскую помощь", - рассказали в Минобороны.

Напомним, 14 февраля сепаратисты обстреляли из артиллерии поселок Новолуганское в Донецкой области и уничтожили дом.

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Источник: korrespondent.net