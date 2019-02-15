В Харьковской области утромв пятницу, 15 февраля,под электричку попал легковой автомобиль Daewoo Lanos. Его 74-летний водитель погиб. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Авария произошла около 8:00 на железнодорожном переезде в поселке Буды.
По предварительным данным, водитель автомобиля не остановился на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с электропоездом.
Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области электричка протаранила авто: есть погибший
Ранее в Киеве поезд сбил мужчину, а потом еще протянул его по рельсам.
Также сообщалось, что во Львове автомобиль выехал на пути, где в него врезался трамвай.
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Источник: korrespondent.net
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