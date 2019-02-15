В Харьковской области электричка протаранила авто: есть погибший

В Харьковской области утромв пятницу, 15 февраля,под электричку попал легковой автомобиль Daewoo Lanos. Его 74-летний водитель погиб. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Авария произошла около 8:00 на железнодорожном переезде в поселке Буды.

По предварительным данным, водитель автомобиля не остановился на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с электропоездом.

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Ранее в Киеве поезд сбил мужчину, а потом еще протянул его по рельсам.

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Источник: korrespondent.net