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15. 02. 2019

В Харьковской области электричка протаранила авто: есть погибший

В Харьковской области утромв пятницу, 15 февраля,под электричку попал легковой автомобиль Daewoo Lanos. Его 74-летний водитель погиб. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Авария произошла около 8:00 на железнодорожном переезде в поселке Буды.

По предварительным данным, водитель автомобиля не остановился на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с электропоездом.

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области электричка протаранила авто: есть погибший

Ранее в Киеве поезд сбил мужчину, а потом еще протянул его по рельсам.

Также сообщалось, что во Львове автомобиль выехал на пути, где в него врезался трамвай.

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Источник: korrespondent.net

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